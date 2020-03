Sinnai, la raccolta differenziata supera il 70%

Migliora il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani a Sinnai.

A fine 2019, la soglia di differenziata ha superato quota 70 per cento che garantisce benefici all'utenza.

La soglia è stata del 70,82 per cento che, dice il sindaco Tarcisio Anedda,

"rappresenta un buon traguardo, sicuramente tra l'altro migliorabile nel tempo.

Tengo a dire che il merito è dell'utenza ma anche degli operatori di Campidano ambiente che stanno svolgendo il loro compito di raccolta in maniera davvero encomiabile".

Nel 2017 si era raggiunto il 66,13 per cento di differenziata.

Nel 2018, si era fatto meglio col 68,93 per cento.

Lo scorso anno, ultimo dato raccolto, la percentuale di differenziata, è stata del 70,82 per cento.

Fonte: L'Unione Sarda

