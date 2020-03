Coronavirus, blitz della Polizia Locale nella moschea di Cagliari: “Fuggi fuggi tra i fedeli”

Blitz della polizia municipale nella moschea di via XX settembre. Secondo alcune testimonianze il controllo avrebbe scatenato la fuga di gruppi di fedeli. Nessuna sanzione è scattata, fanno sapere dalla polizia municipale che conferma, aggiungendo però che “l’intervento si è svolto senza particolari tensioni”. La norma stabilisce che: “l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.” La polizia municipale ha ribadito ai fedeli musulmani di Cagliari la necessità di rispettare il consueto criterio della distanza tra i frequentatori loro almeno un metro.

Fonte: Casteddu On Line

