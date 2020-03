Coronavirus, colf e badanti a Cagliari rischiano di perdere lavoro e alloggio: “Cassa integrazione anche a loro”

Tutti a casa per affrontare l’emergenza coronavirus. E colf e badanti perdono il lavoro. Son circa 45 mila in Sardegna e anche loro rischiano di restare senza stipendio. I sindacati si stanno attivando. “Abbiamo segnalato con preoccupazione alla Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo la situazione che si sta creando in relazione a colf e badanti, la cui attività viene sospesa in questi giorni a causa delle misure precauzionali relative al contenimento del virus Covid-19”. Così, in una nota, i segretari confederali di Cgil, Cisl, Uil Tania Scacchetti, Luigi Sbarra e Ivana Veronese “Ad evitare grave pregiudizio del reddito di queste lavoratrici e lavoratori, che possono andare incontro addirittura alla perdita dell’alloggio, chiediamo – aggiungono i tre dirigenti sindacali – che i lavoratori domestici siano esplicitamente inclusi tra i beneficiari della cassa integrazione in deroga prevista dal decreto legge di prossima emanazione”.

Fonte: Casteddu On Line