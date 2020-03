Coronavirus, volontari dal cuore d’oro a Cagliari: via alla consegna gratis dei farmaci a domicilio

Ma chi non può uscire di casa come fa ad acquistare i farmaci? Da lunedì a Cagliari l’associazione di volontariato Alba attiverà un servizio gratuito per la consegna di medicinali urgenti a domicilio per le persone impossibilitate a recarsi di persona presso la farmacia. Questo nello spirito delle prescrizioni governative e ,limitare il più possibile le uscite da casa. Il servizio sarà attuato con le farmacie San Carlo e Ferralasco, entrambe a Cagliari, e verrà effettuato da soci in divisi e col tesserino. Il servizio sarà operativo da lunedì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 e risponderà allo 070402121. Il servizio verrà incontro anche alle esigenze delle farmacie. E il Comune auspica che iniziative come questa possano moltiplicarsi. “Raccogliendo il grido di allarme da parte degli operatori delle farmacie cittadine che denunciano la mancanza di mascherine incluso per i loro operatori, nel rispetto e per la salute di tutti, accolgo e sposo con piacere questa importante iniziativa”, dichiara l’assessore alle Attività produttive Alessandro Sorgia, “chiedo la massima collaborazione alle tante associazioni di volontariato presenti ed ai titolari delle farmacie affinché questo sia un progetto pilota che serva a realizzare numerose iniziative come questa”.

Fonte: Casteddu On Line