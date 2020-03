Una casetta di ceramica in cambio di un sorriso. L’idea di un’artista di Marrubiu

Maria Josè Serreli aderisce in modo originale alla campagna #iorestoacasa Una piccola scultura a forma di casetta, in cambio di un sorriso. A regalarle a chiunque gliele chieda attraverso la sua pagina Facebook è Maria Josè Serreli. L’affermata artista, costretta come tutti a rimanere in questi giorni a casa sua, a Terralba, pur senza poter raggiungere il suo laboratorio di Marrubiu ha deciso di aderire all’iniziativa #iorestoacasa, a cui prendono parte numerose personalità dell’arte e della cultura.

“Ho pensato di partecipare a questa iniziativa”, spiega Maria Josè Serreli, “mettendo le mie capacità artistiche a disposizione di quanti, come me, per motivi di salute sono costretti a stare a casa più di tutti. In due giorni ho realizzato numerose piccole casette in argilla bianca refrattaria e le ho immaginate posizionate su tanti piccoli pianeti, che richiamano quello della favola del Piccolo Principe. Lui, con la sua rosa nel suo piccolo pianeta era completo nell’anima. Questi piccoli mondi abitati, visti singolarmente, ci fanno sentire protetti ma anche tanto soli. Ma se guardiamo questi singoli universi tutti insieme e vicini, anche se distanti, ci raccontano che siamo una famiglia, siamo tutti fratelli in questo difficile momento”.

Circa 200 casette di Maria Josè Serreli, anche personalizzate con il nome del destinatario, sono già arrivate in diverse città italiane e perfino in Francia e Spagna. E per l’artista l’invio di ogni casetta è diventato l’occasione di una nuova amicizia. Come spiega lei stessa dalla sua pagina facebook: “Ho riscoperto e rivalutato l’importanza dei social, che nella tragicità degli eventi possono rivelarsi strumenti straordinari di condivisione. Assegnando queste piccole case ad ognuno di voi ho avuto modo di conoscervi in modo diverso. Ho conosciuto i vostri affetti, i vostri sogni, le speranze e anche le paure che in questo momento tutti noi condividiamo”. Le casette possono essere richieste attraverso la pagina facebook di Maria Josè Serreli, che le invierà dietro il pagamento delle sole spese postali e in cambio del sorriso di ogni destinatario. Maria Jole Serreli , pittrice, scultrice e performer, ha a Marrubiu il suo studio, The Art House Space. Si è formata all’Istituto d’Arte Carlo Contini di Oristano. Ha partecipato a numerose esposizioni e concorsi nazionali e internazionali. Nel mese di novembre dell’anno scorso su invito del Governo cinese, le sue opere sono state esposte nell’ambito dell’International Ceramics Forum, nella città di Chongqing, nello storico distretto della ceramica, a Rong Chang, nella regione del Si Chuan. Venerdì, 13 marzo 2020 L'articolo Una casetta di ceramica in cambio di un sorriso. L’idea di un’artista di Marrubiu sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano