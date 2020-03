Bar aperti e bancarelle, pioggia di denunce

Proseguono i controlli e le in tutta la Sardegna ai "furbetti" che non rispettano le regole e le prescrizioni dettate dall'ultimo decreto del presidente del consiglio dei ministri. A Romana, nel Sassarese, i carabinieri hanno trovato un bar aperto al pubblico nonostante il divieto e hanno denunciato il titolare dell'esercizio. Il controllo rientra nell'intensa attività condotta in questi giorni dai carabinieri della compagnia di Alghero, coordinati dal comandante Pietro Barrel, proprio per verificare il rispetto del Decreto Conte dell'11 marzo.

A Cagliari, invece, sono finiti nei guai quattro venditori ambulanti che avevano piazzato le bancarelle di frutta e verdura in piazza San Michele, incuranti degli appelli fatti per far rimanere i cittadini a casa e dei divieti imposti anche dal Comune. I quattro sono stati sanzionati dagli agenti della polizia municipale. Complessivamente sono oltre tremila le persone e 1100 gli esercizi pubblici controllati e circa una quarantina i cittadini denunciati da polizia municipale di Cagliari, carabinieri e Questura negli ultimi tre giorni, cioè dal momento il cui sono entrate in vigore le misure più restrittive per tamponare l'emergenza legata alla diffusione del coronavirus. Il dato è in continua crescita visto che i controlli e l'attività di prevenzione delle forze di polizia non si ferma.

La polizia sta eseguendo dettagliate verifiche delle certificazioni in porti e aeroporti, oltre ai controlli lungo le principali arterie cittadine con la Polstrada. Analoga l'attività svolta dalla polizia municipale di Cagliari che si sta concentrando anche su bar, ristoranti e negozi. Carabinieri al lavoro per controlli e verifiche in tutte le altre zone della città e nei vari centri ella provincia. Sul fronte della prevenzione e sui consigli ai cittadini la polizia municipale di Cagliari ha predisposto apposite avvertenze sui pannelli luminosi lungo le strade, una macchina con megafono informa i cittadini e, oggi, verrà anche predisposta una postazione fissa per i consigli agli utenti.