Coronavirus: stop al mercatino domenicale nel piazzale Trento, l’area sarà transennata, si rischiano sanzioni penali.

È interdetto lo svolgimento del mercatino domenicale nel piazzale Trento. Sino a nuova disposizione è pertanto fatto divieto a chiunque di svolgere attività di vendita di oggettistica varia e di qualsiasi altra tipologia di merce nello stesso piazzale e nelle zone limitrofe.

Nell’ambito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus, l’ha disposto il sindaco Paolo Truzzu con ordinanza n. 14/2020, consultabile e scaricabile attraverso il link più sotto indicato.

I trasgressori oltre alla comminazione della sanzione amministrativa per la violazione dell’ordinanza sindacale e sancita dall’articolo 7 bis del D.Lgs 267/2000, verranno denunciati all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’articolo 650 del Codice Penale.

Fonte: Casteddu On Line

