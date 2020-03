La Caritas diocesana continua a operare, con alcune limitazioni

Le persone residenti fuori dal comune di Oristano che abitualmente si rivolgono alla Caritas e che, per legge, non possono spostarsi al di fuori del proprio comune se non per motivi validi, potranno fare riferimento alla propria parrocchia e ai servizi sociali.

È garantita la regolare apertura del servizio di distribuzione viveri e prodotti di prima necessità. Le persone residenti nel comune di Oristano potranno accedere al servizio soltanto una alla volta, evitando gli assembramenti all’esterno della sede e mantenendo almeno un metro e mezzo di distanza dagli altri, nel rispetto delle misure governative. Per evitare che si verifichino situazioni di affollamento, si consiglia di chiamare per concordare un appuntamento.

In questi giorni si sta provvedendo a contattare le persone che abitualmente usufruiscono dei servizi per manifestare la vicinanza e la solidarietà della Caritas diocesana, rassicurare e informare sulla variazione temporanea delle attività.

La Caritas diocesana Arborense, pur nel rispetto della normativa vigente e nella piena tutela della salute di tutti, continua a garantire alcuni servizi essenziali a favore delle persone in difficoltà, in questo momento ancora più vulnerabili. I servizi, tuttavia, hanno dovuto subire delle necessarie modifiche rispetto all’ordinaria gestione.

“Pregare per gli altri è un atto di carità, importante quanto l’aiuto materiale”, commenta la direttrice della Caritas diocesana, Giovanna Lai. “Stare uniti nella preghiera, anche se a distanza, sarà un modo per mantenere unita la comunità e affidarsi reciprocamente al Signore”.

Fonte: Link Oristano

