Assistenza coronavirus, Altroconsumo chiarisce i tuoi dubbi

Un servizio gratuito online offre risposte su rimborsi, mutui, disservizi

Nei giorni dell’emergenza coronavirus, anche Altroconsumo si impegna per far circolare corretta informazione e chiarire qualche dubbio. Allo sportello digitale gratuito “Assistenza coronavirus” è possibile sottopore un quesito: basta compilare il modulo online, indicando oltre ai propri dati personali l’area di riferimento in cui si ha bisogno di aiuto.

Un consulente Altroconsumo prenderà in carico la richiesta e in circa 24/36 ore si verrà ricontattati al telefono per ricevere un’assistenza individuale su tempi e modalità per risolvere la propria situazione. Si va dai rimborsi dei viaggi ai disservizi e alle cancellazioni di vario tipo dovute all’applicazione dei provvedimenti messi in atto dal Governo per fronteggiare l’emergenza. Non mancano i dubbi sul rinvio delle scadenze fiscali e la sospensione di mutui e prestiti.

“Abbiamo scelto di privilegiare il contatto telefonico anche per offrire ai cittadini un metodo di comunicazione il più empatico possibile”, spiega Ivo Tarantino, responsabile delle relazioni esterne per Altroconsumo. “Abbiamo deciso di intraprendere azioni che sono in linea con quello che la nostra organizzazione porta avanti da sempre. In un momento difficile come quello che stiamo affrontando, vogliamo garantire il nostro contributo e dare a tutti i cittadini risposte sui piccoli e grandi problemi quotidiani”.

Domande e risposte ai dubbi più comuni sull’emergenza coronavirus sono elencate in un’altra sezione del sito di Altroconsumo.

Venerdì, 13 marzo 2020

L'articolo Assistenza coronavirus, Altroconsumo chiarisce i tuoi dubbi sembra essere il primo su LinkOristano.it.