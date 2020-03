Coppa America: New Zealand, Cagliari va rinviata

World series dell'America's cup di fine aprile a Cagliari sempre più a rischio. Mentre si attende il responso ufficiale del Cor, il Comitato organizzatore dell'evento, New Zealand, il team vincitore della passata edizione, spiega dal suo sito che "è abbastanza ovvio che la manifestazione di Cagliari non possa andare avanti". Le squadre ora stanno discutendo insieme sulle strategie da adottare in seguito all'emergenza coronavirus. Presto è atteso un formale annuncio.

Fonte: Ansa

