Cagliari, vendono all’aperto nonostante i divieti per Coronavirus: 4 ambulanti abusivi denunciati

Blitz della polizia Municipale in piazza San Michele a Cagliari, nel lato diventato da anni la “casa” dei venditori abusivi di frutta e verdura. In quattro sono stati sorpreso a vendere nonostante i divieti per Coronavirus. Assembramento e vendita all’aperto vietate: per tutti è scattata la denuncia. Un gruppo di vecchietti seduti troppo vicini, alla vista delle auto e degli agenti è scappato a gambe levate.

Fonte: Casteddu On Line