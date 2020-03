Coronavirus: l’attività sportiva o motoria all’aperto non è vietata

Anche una corsa, una pedalata o una passeggiata all’aperto, magari con il cane, sono una delle “esigenze primarie non rinviabili” che permettono di uscire da casa in questi giorni di emergenza da coronavirus. Lo ha chiarito una circolare del Ministero dell’Interno datata 12 marzo . Unica limitazione: il rispetto della distanza di almeno un metro fra le persone.

Fonte: Link Oristano

