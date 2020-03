Coronavirus, a Nuoro 65 test negativi

(ANSA) - CAGLIARI, 13 MAR - Su 120 tamponi eseguiti su altrettanti operatori sanitari dell'ospedale San Francesco di Nuoro per verificare la positività o meno al coronavirus sono al momento 65 quelli risultati negativi. L'esito degli ultimi 37 esami è stato comunicato oggi dalla Regione Sardegna che attende ancora di conoscere il risultato degli ultimi 55. Il monitoraggio a tappeto era stato autorizzato dall'assessorato regionale alla Sanità proprio perché l'ospedale nuorese è quello che vede la maggior concentrazione di contagi: 18 tra medici e infermieri su 42 casi finora accertati in Sardegna. I tamponi serviranno a fare chiarezza sulla dimensione della diffusione del virus al San Francesco che rischia la totale chiusura, nel caso fosse accertato un contagio massivo o l'impossibilità di garantire i servizi a causa della quarantena degli operatori sanitari. Nel caso in cui, però, si dovesse procedere allo stop del nosocomio e alla sua sanificazione la Regione ha pronto un piano alternativo con l'allestimento di un ospedale da campo già messo a disposizione dal Ministero della Difesa.(ANSA).

Fonte: Ansa

