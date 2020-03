Infermieri oristanesi pronti a partire per aiutare i colleghi lombardi Il presidente dell’Ordine: “Prepariamo la macchina da guerra, ma speriamo non ce ne sia bisogno”

L’appello era rivolto in particolar modo a professionisti esperti in terapia intensiva, da impiegare nell’ambito della Protezione civile.

Anche gli infermieri della provincia di Oristano sono pronti a partire per aiutare i colleghi lombardi che assistono pazienti infetti da coronavirus negli ospedali lombardi: in quattro hanno raccolto l’appello diffuso ieri dal presidente dell’Ordine provinciale degli infermieri, Raffaele Secci.

“Si tratta di un pre-allerta”, ha spiegato Raffaele Secci: “una selezione che la Protezione civile fa attraverso gli Ordini professionali, per capire quanti siano disponibili ad andare in Lombardia. La macchina da guerra si sta attrezzando, ma non è detto che ci sia la necessità che i nostri professionisti partano. Ed è quello che ci auguriamo, perchè in caso contrario vorrebbe dire che l’emergenza si è aggravata”.

Fonte: Link Oristano

