Coronavirus, l’America’s Cup di Cagliari verso l’annullamento

“È abbastanza ovvio che l’evento ACWS Cagliari non può andare avanti”. Questa la dichiarazione ufficiale di del team Emirates New Zealand, defender dell’America’s Cup. E a questo punto anche se non c’è ancora la dichiarazione ufficiale l’evento di aprile può essere considerato annullato.

Ormai la pandemia sta aggredendo tutto il mono, complicando gli spostamenti praticamente ovunque. E le squadre stanno cercando una soluzione che accontenti tutti. Presto ci sarà l’annuncio ufficiale.

“Ancora non abbiamo nulla di ufficiale”, dichiara Alessandro Sorgia, assessore alle Attività produttive, “aspettavamo il 3 aprile, ma è chiaro che ormai il tempo stringe e serve una decisione definitiva”.

A Cagliari ci sono i team di Luna Rossa (che ha la base al porto) e di Ineos. I britannici sono indecisi: stanno riflettendo sulla permanenza o meno in Sardegna. L’imbarcazione di New Zealand dovrebbe essere a Singapore, mentre American Magic è ferma negli Usa.

Mentre i componenti per la realizzazione del villaggio regate dell’America’s Cup si trovano in Spagna e attendono di poter sbarcare in Sardegna. In città in tanti sperano che l’evento possa essere soltanto rinviato.

Fonte: Casteddu On Line