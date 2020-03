Consiglio comunale riunito oggi a Cabras: porte chiuse e diretta Facebook

Procedura straordinaria Il consiglio comunale di Cabras si riunisce oggi a porte chiuse alla luce dei chiarimenti forniti sulle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Lo fa sapere il Comune, spiegando che non disponendo di un sistema di streaming per la diffusione delle immagini in diretta, verrà promossa in accordo con tutti i consiglieri presenti una diretta Facebook sulla pagina istituzionale comune di Cabras. “Tutti i presenti”, fa sapere ancora una nota del Comune, “sia consiglieri comunali, che rappresentanti degli organi di stampa nonché dipendenti comunali, dovranno scrupolosamente attenersi alle disposizioni in materia di tutela della salute emanate con i diversi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri a partire dall’8 marzo, e con le ordinanze del Presidente della Regione Sardegna, in particolar modo al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro”.

Tra gli altri argomenti in discussione, anche il regolamento per l’attribuzione degli assegni di studio e l’adeguamento alle norme che consentono la cessione degli immobili sulle aree in concessione nei piani di zona. Venerdì, 13 marzo 2020 L'articolo Consiglio comunale riunito oggi a Cabras: porte chiuse e diretta Facebook sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano