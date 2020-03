Il grande cuore dei sardi: raccolta fondi per l’emergenza coronavirus

Solidarietà anche dall’Oristanese. L’azienda sanitaria spiega come si può procedere, evitando iniziative non autorizzate

Sono tanti in Sardegna quelli che si sono fatti avanti per effettuare una donazione a sostegno delle strutture sanitarie chiamate a fronteggiare l’emergenza coronavirus e dove ancora si registrano grandi difficoltà, non ultima la mancanza di presidi quali le mascherine protettive. Diverse le iniziative anche in provincia di Oristano: alcuni privati qualche ente pubblico si sono fatti avanti.

La Regione ha reso noto, pertanto, che è attivo il conto corrente, intestato all’Azienda per la tutela della Salute all’IBAN IT88B0101517203000070727420, che sarà utilizzato per raccogliere le donazioni spontanee a favore dei presidi sanitari dell’Isola impegnati nell’emergenza Covid-19.

“In questo momento difficile – dichiara l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu – la Sardegna e i Sardi, a tutti i livelli, dal mondo delle imprese ai privati cittadini, si dimostrano compatti e solidali. Per rispondere alle tante iniziative di raccolta fondi, che in questi giorni si stanno moltiplicando per supportare l’attività straordinaria della sanità durante l’emergenza coronavirus, e per garantire la massima trasparenza nella gestione delle risorse e indirizzare la beneficienza verso un canale ufficiale e sicuro, ho chiesto ad Ats di predisporre un conto corrente dedicato a questo scopo”.

“La generosità e il buon cuore di chi vive nel nostro territorio ci rendono orgogliosi di essere Sardi. Istituzioni e cittadini combattono fianco a fianco una battaglia che è di tutti”, conclude l’esponente della Giunta Solinas.

