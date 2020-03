Il Corecom Sardegna garantisce assistenza con il numero verde

Uffici chiusi al pubblico sia a Cagliari che a Sassari



Sportelli chiusi sia a Cagliari che a Sassari, ma numero verde potenziato. Le attività del Corecom Sardegna proseguono, anche nell’attuale situazione di emergenza epidemiologica, ma con nuove modalità in linea con le disposizioni nazionali e regionali.

La presidente regionale Susi Ronchi ha comunicato che è sospeso il ricevimento del pubblico negli uffici di via Cavour (civici 31 e 41) a Cagliari e di via G. M. Angioy (civico 15), a Sassari, fino a nuove comunicazioni. In compenso, per assicurare i servizi ai cittadini e ridurre al minimo i disagi, il Corecom ha esteso a cinque giorni settimanali l’operatività del servizio telefonico gratuito (numero verde 800-318084): un operatore risponderà dal lunedì al venerdì, fra le 9 e le 13, per fornire informazioni e garantire assistenza per la presentazione delle istanze legate alle controversie con i gestori telefonici e le pay tv.

Conciliazioni e definizioni si terranno esclusivamente in video-audio conferenza.

La presidente Susi Ronchi a nome del Corecom Sardegna ha ricordato poi quanto sia indispensabile rispettare le norme di protezione individuale previste dal Governo e dalla Regione, “per una tutela verso se stessi e verso la collettività, informandosi esclusivamente attraverso canali ufficiali istituzionali”.

Venerdì, 13 marzo 2020

