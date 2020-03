Coronavirus, a Nuoro negativi 28 tamponi effettuati su medici e infermieri: due “dubbi”

Ventotto tamponi negativi e due “dubbi”: è questo il bilancio dell’esito dei tamponi effettuati su medici e infermieri dell’ospedale San Francesco di Nuoro. Per i due casi ancora in bilico si attende il pronunciamento definitivo. Restano dunque 39 i contagiati dal Coronavirus in Sardegna: 11 nella Città Metropolitana di Cagliari, 4 nella provincia del Sud Sardegna, 2 a Oristano, 18 a Nuoro e 4 a Sassari. Iricoverati sono 12 in terapia non intensiva, nessuno in terapia intensiva, 27 sono in isolamento domiciliare. Nessuno è stato ancora dichiarato guarito.

