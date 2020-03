Al momento si registrano 39 casi di positivita’ in Sardegna. 11 nella Citta’ Metropolitana di Cagliari, 4 nella Prov Sud Sardegna, 2 Oristano, 18 Nuoro, 4 Sassari. 303 sono i test effettuati, 261 i casi negativi accertati, 3 analisi ancora in corso. Dei positivi, 19 sono asintomatici, 20 presentano sintomi. I ricoverati sono 12 in terapia non intensiva, nessuno in terapia intensiva, 27 sono in isolamento domiciliare. Nessuno e’ stato ancora dichiarato guarito. I dati sono stati ufficializzati in serata dalla Regione.

L'articolo Coronavirus in Sardegna, i casi di positività sono in tutto 39: ecco i dati zona per zona proviene da Casteddu On line.