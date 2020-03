Il Coronavirus cresce in Italia: rispetto a ieri 2249 contagiati in più, 188 decessi, 213 nuovi guariti. Numeri preoccupanti sulla diffusione del Coronavirus in Italia, appena diffusi nel bollettino giornaliero della Protezione Civile. Il nostro giornale partner Quotidiano.net fa il punto della situazione: “Sono 12.839 i malati di coronavirus in Italia, 2.249 in piùdi ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 15.113. Sono 1.258 le persone guarite e dimesse, 213 in più di ieri. I nuovi decessi sono 188 per un totale di 1.016. E’ il bilancio dell’emergenzacoronavirus fornito oggi dal commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile.

“Sono in distribuzione 116 dispositivi per la ventilazione nelle regioni Lombardia, Veneto e Marche”, ha anche fatto sapere il capo della Protezione civile aggiungendo che “questi dispositivi si aggiungono ai 325 già assegnati”. Sono state distribuite, inoltre, “1,2 milioni di mascherine“. Presto ci sarà l’esito della gara Consip – ha continuato – “del valore di 200 milioni per la fornitura dei dispositivi di protezione e quanto serve per la gestione dell’emergenza”.

Qui tutti gli aggiornamenti su Quotidiano.net: https://www.quotidiano.net/cronaca/coronavirus-italia-contagi-oggi-1.5065393

