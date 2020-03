Coronavirus, ecco le nuove norme per i mercati a Cagliari: “Fate le consegne a domicilio”

San Benedetto e gli altri aperti anche sabato. Ma i clienti al banco non potranno trattenersi: dovranno fare in fretta. Meglio se prenotano. E meglio ancora se i boxisti organizzano le vendite a domicilio. Sono le ultime disposizioni del Comune per i mercati cittadini Invariati gli orari di apertura dal lunedì al sabato compreso. Nessuna chiusura il sabato dunqueGli accessi ai mercati sono contingentati. I concessionari dovranno assicurare il rispetto della distanza minima di 1 metro fra i loro clienti, dovranno favorire la vendita su prenotazione telefonica o informatica “e dovranno prediligere”, dichiara Alessandro Sorgia, assessore alle Attività produttive, “dove possibile, la vendita con consegna a domicilio”. I concessionari dovranno trattare i clienti con la massima celerità possibile al fine di non favorire il formarsi di code all’ingresso (per il mercato Ittico all’ingrosso il tempo massimo di servizio dei clienti è fisato in 20 minuti) I clienti dovranno rispettare, in maniera ancor più scrupolosa, l’obbligo di non toccare le merci e dovranno uscire dai mercati, al termine delle operazioni di acquisto, nel tempo più celere possibile.Ingresso contingentato attraverso gli accessi di via Bacaredda e va Tiziano lato piccola dipendenza (accanto alla scala mobile). Saranno ammesse non più di 200 persone contemporaneamente presenti all’interno del mercato.Ingresso contingentato attraverso l’accesso al lato della scala mobile. Ammesse non più di 80 persone contemporaneamente.ingresso contingentato attraverso l’accesso al lato della scala mobile. Saranno ammesse non più di 30 persone.ingresso contingentato attraverso l’accesso di Via Curtatone. Saranno ammesse non più di 15 persone contemporaneamente.ngresso contingentato attraverso l’accesso delle Scalette Santa Chiara. Saranno ammesse non più di 6 persone contemporaneamente presenti all’interno del mercato.Ingresso contingentato attraverso l’unico accesso esistente all’area mercatale. Saranno ammessi non più di 40 fornitori contemporaneamente presenti all’interno del mercato e non più di 60 acquirenti per volta.

Fonte: Casteddu On Line