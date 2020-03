Alberghi Sardegna verso la chiusura

Gli alberghi sardi in queste ore stanno via via chiudendo i loro portoni. "Gli albergatori sardi sono preoccupati per l'emergenza nazionale del Covid-19 e stanno affrontando la situazione con spirito di servizio - spiega Paolo Manca, presidente di Federalberghi Sardegna - nonostante non sia imposto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri, chi gestisce alberghi aperti tutto l'anno, come quelli delle città, sta provvedendo a cancellare le prenotazioni rimaste e chiudere sino a data da destinarsi. Restano aperte le poche strutture che hanno clienti per ragioni di necessità legate alle attività consentite dall'ultimo Dpcm: accolgono persone che lavorano, parenti di ammalati, personale di pubblica sicurezza, squadre di tecnici, ci sono ospiti in attesa di ripartire e alcuni in isolamento volontario".

Incertezza, invece, per gli altri hotel dell'Isola, che avevano previsto l'apertura tra la fine di marzo e il primo maggio, con in mezzo le festività pasquali. Per loro le prenotazioni dei mesi di marzo, aprile e gran parte di maggio sono state cancellate. Ferme del tutto quelle per i mesi estivi.