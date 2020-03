Coronavirus, Truzzu: “A Cagliari tutti i parchi chiusi, non stiamo giocando: rispettate regole e distanze” (VIDEO)

“Qui non stiamo giocando, la situazione è delicata”. Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu annuncia nuove restrizioni per evitare qualunque rischio legato al Coronavirus: ho deciso di chiudere tutti i parchi, i mercati all’aperto e piazzale Trento, da sabato, sarà transennata. C’è troppa gente che non rispetta le distanze. Si può uscire di casa solo in tre casi: per motivi di lavoro, visita sanitaria o per una comprare generi di prima necessità. State a casa”, ripete, ancora una volta, Truzzu, “solo così tutto potrà filare liscio. La polizia Municipale sta continuando a fare tutti i controlli” e per i trasgressori “c’è la multa e si rischia anche il penale. Ripeto, state a casa”. Guardate il VIDEO.

Fonte: Casteddu On Line