Coronavirus in Italia, a Bergamo finite le camere mortuarie: boom di casi in Veneto, 8 contagiati a Palermo. La situazione drammatica del Coronavirus oggi nel nostro Paese: a Bergamo, come riporta il Corriere della Sera, le camere mortuarie sono finite e le salme vengono portate in Chiesa, ci sono state 142 vittime in 18 giorni. Le ultime dal nostro gionale partner Quotidiano.net: “Sono saliti a 1318 i casi positivi a coronavirus in Veneto, +269 casi da ieri. Lo riferisce il bollettino della Regione Veneto. Al momento sono 308 i ricoverati nelle strutture ospedaliere, di cui 83 in terapia intensiva. Sono 30 i decessi. Sono 358 i casi nella provincia di Padova escluso il cluster di Vo’, sono 279 i casi nella provincia di Treviso e 205 quelli in provincia di Venezia. Si estende il contagio da Coronavirus a Palermo, dove otto ufficiali dei carabinieri sono risultati positivi al coronavirus. Lo conferma il comandante provinciale, generale Arturo Guarino, anche lui risultato positivo che si trova in questo momento in auto isolamento nella propria abitazione come tutti gli altri commilitoni. I controlli sono stati effettuati dopo che due carabinieri in servizio a Palermo erano risultati positivi”.

Qui gli ultimi aggiornamenti minuto per minuto: https://www.quotidiano.net/cronaca/coronavirus-italia-contagi-oggi-1.5065393

