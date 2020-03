Sardegna e Coronavirus, scoperto l’autore del messaggio su Whatsapp contro i medici: denunciato per procurato allarme

La creazione e la diffusione, anche attraverso canali social, di notizie false o di informazioni sullo stato di salute delle persone sono reati, perseguibili per legge e che prevedono anche “aggravanti speciali” e gli autori, che rischiano reclusione e sanzioni pecuniarie pesanti, sono facilmente individuabili. Inoltre, il procurato allarme causa un gravissimo danno per tutta la collettività.

Sardegna e Coronavirus, scoperto l’autore del falso messaggio su Whatsapp contro i medici: denunciato. Ieri la Polizia ha denunciato per diffamazione nei confronti dei sanitari dell’emergenza ospedaliera una persona, responsabile di un lungo messaggio a contenuto diffamatorio diffuso attraverso Whatsapp. Dovrà rispondere anche dell’accusa di procurato allarme. Le indagini hanno consentito di identificare in poche ore la persona responsabile dell’azione criminosa.

Fonte: Casteddu On Line

