Coronavirus, a Cagliari file fuori dai market e dalle farmacie (VIDEO)

Il rischio Coronavirus non ferma molti cagliaritani, e sin dalle prime ore della mattina market e farmacie hanno lavorato a pieno ritmo. Dalla Fonsarda a San Benedetto, passando per via Dante, in molti hanno scelto di non seguire i consigli del premier Conte, “non ammassatevi nei market, i rifornimenti di merce sono garantiti”. Qualcuno ne ha approfittato per uscire di casa, ma la maggior parte dei cagliaritani sono usciti dai supermarket con anche cinque bustoni ricolmi di frutta, verdura, pacchi di pasta, biscotti e bottiglie di birra. È il cibo, quindi, a restare in vetta agli acquisti anche ai tempi del Coronavirus. Il rispetto delle file c’è stato anche fuori dalle farmacie, dove riuscire a trovare una mascherina, anche oggi, è stato possibile quasi quanto realizzare un ambo al lotto. E, tra il timore di contagi e la confusione generale, c’è anche chi è arrivato a litigare per il rispetto della distanza di un metro: è accaduto fuori da un Market della centralissima via Dante, protagonisti un uomo e una donna di oltre 60 anni. Dopo aver battibeccato per qualche minuto hanno fatto la pace (a distanza), ma solo perché lei doveva entrare per fare la spesa.

Fonte: Casteddu On Line