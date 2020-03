Appello agli infermieri: chi è disposto a dare il proprio aiuto in Lombardia? Richiesto in particolare personale esperto in Terapia intensiva: adesioni entro le 10 di domani

In particolare c’è bisogno di infermieri esperti in terapia intensiva, che sarebbero impiegati nell’ambito della Protezione civile.

Anche gli infermieri della provincia di Oristano sono stati chiamati a dare la propria disponibilità in supporto ai colleghi degli ospedali lombardi, sottoposti a maggiore impegno a causa dell’emergenza in corso, soprattutto negli ospedali che assistono pazienti infetti da coronavirus. Un apposito avviso è stato diffuso dal presidente dell’Ordine degli infermieri della provincia di Oristano Raffaele Secci.

I professionisti disponibili possono segnalarlo a mezzo mail/pec (indicando nome cognome, numero di cellulare e mail/pec) alle caselle Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , entro le 10 di domani.

Fonte: Link Oristano

