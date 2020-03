Cagliari, la Polizia multa un circolo privato a Is Mirrionis: dentro in tanti giocavano alle videolottery in barba ai divieti.

Seguirà

una

segnala

zione

alla Prefettura per la chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni

.

Su

indicazione del Questore della Provincia di Cagliari

continuano

i

controlli,

ulteriormente

intensificati,

da

parte della Polizia di Stato,

su

strade, stazioni ferroviarie,

porto

ed aeroporto,

finalizzati

a verificare l’osservanza dei Decreti Legislativi emanati

recentemente

dal Governo allo scopo di arginare la “

Emergenza

Coronavirus

”

,

verificando

la

corretta osservanza circa le legittime motivazioni per circolare in ambito

cittadino

.

In

tale ambito nelle

giornate

del

10,

11

e 12 marzo sono stati controllati numerosissimi

esercizi

pubblici ed attività commerciali da parte del

personale

della squadra

amministrativa

della Questura.

Per

quanto riguarda le irregolarità si segnala

un

circolo privato, in zona Is Mirrionis,

che

è risultato aperto e con all’in

terno

un

elevato numero di persone intente a giocare ad

alcune

videolottery

.

All’esito

dei controlli sono state sequestrati due apparecchi irregolari,

p

er

i quali sono

state

elevate sanzioni amminist

rative

per un totale di €

22.000

e soprattutto il

presidente

del

circolo è stato deferito all’A.G. competente ai sensi dell’art.650 C

.

P

.

per il mancato

rispetto

delle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 previsto dal

D.L.

9

marzo 2020 nr.14

.

Fonte: Casteddu On Line