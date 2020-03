Corecom Sardegna: attenzione a fake news

E' importante, per una forma di tutela verso se stessi e la collettività, che i cittadini si informino sull'emergenza coronavirus attraverso canali ufficiali istituzionali. E' l'appello della presidente del Corecom Sardegna, Susi Ronchi, che spiega: "Le insidie e le trappole della disinformazione sono in agguato, soprattutto nei social, con fake news, notizie false e tendenziose che rischiano di alimentare ancor di più il fenomeno della 'infodemia', una forma di comunicazione pericolosa, altamente contagiosa, che diffonde messaggi virali, in maniera del tutto incontrollata". "Per tutelarsi - spiega la presidente - i cittadini hanno uno strumento a disposizione, ossia il controllo delle fonti che devono possedere i requisiti di attendibilità, riconoscibilità, e nel caso specifico e a maggior ragione, di ufficialità".

Ronchi fa anche sapere che "il Corecom Sardegna prosegue le sue attività ma con modalità conformi alle disposizioni nazionali e regionali". Quindi, è sospeso il ricevimento al pubblico presso gli uffici di Cagliari e Sassari, ma per assicurare l'offerta dei servizi ai cittadini e ridurre al minimo i disagi, il Corecom ha esteso il servizio gratuito di numero verde 800-318084 a 5 giorni alla settimana. Un operatore risponderà dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 per fornire ogni informazione utile e garantire assistenza per la presentazione delle istanze legate alle controversie con i gestori telefonici e le pay tv. In ogni caso, conciliazioni e definizioni si terranno esclusivamente in video-audio conferenza.