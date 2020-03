Via libera ai lavori del nuovo depuratore consortile di Bosa L’impianto di raccolta e trattamento dei reflui servirà anche la zona costiera ed i centri vicini

Un investimento di oltre 6 milioni di euro che rivoluzionerà il sistema di raccolta e trattamento dei reflui, non solo a Bosa ma anche nella fascia costiera e nei centri vicini. Nelle prossime settimane sarà sottoscritto il contratto tra Abbanoa e la società che si è aggiudicata i lavori del nuovo depuratore consortile al servizio del centro abitato e delle borgate della costa. Addio, quindi, ai vecchi impianti e alle fosse settiche per uno dei litorali più importanti della Sardegna occidentale, con un occhio di riguardo alla salvaguardia dell’ambiente.

“Gli interventi programmati”, si legge in una nota diffusa da Abbanoa, “prevedono l’ampliamento dell’attuale depuratore di Bosa e l’adeguamento funzionale che consentiranno di far fronte a maggiori carichi dovuti all’aumento della popolazione e alle variazioni stagionali. Sarà rivoluzionata l’intera filiera di trattamento, mediante la progressiva dismissione dell’impianto esistente e la realizzazione delle opere civili ed impiantistiche previste nel progetto. Il nuovo depuratore sarà gestito tramite tecnologie avanzate di telecontrollo per massimizzare le prestazioni depurative e minimizzare l’impatto ambientale. L’acqua adeguatamente depurata potrà essere riutilizzata a fini irrigui”.

“Assieme all’appalto del depuratore, con un ulteriore investimento di quasi quattro milioni di euro”, si legge ancora nella nota diffusa dalla società di gestione delle acque, “Abbanoa ha affidato anche i lavori per realizzare i nuovi collettori fognari che collegheranno le borgate marine fino a Porto Alabe e i Comuni di Tresnuraghes e Magomadas. Sono previste diverse stazioni di sollevamento, vasche di raccolta e rilancio tutti dotati di sistema di telecontrollo. Il progetto dei collettori è attualmente in conferenza dei servizi per ottenere tutte le autorizzazioni previste”.

Sia il depuratore (oltre 2 milioni di euro) sia i collettori fognari (4 milioni di euro) sono stati finanziati tramite i fondi Cipe 60 ottenuti da Abbanoa per interventi strategici nel settore fognario-depurativo. Nei giorni scorsi, l’Egas ha approvato il progetto definitivo e ora saranno completate le procedure espropriative: i lavori del nuovo impianto inizieranno entro la fine dell’anno.

