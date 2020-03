Omicidio del lago Omodeo: le prime due condanne confermate in appello

Omicidio del lago Omodeo: confermate in appello le prime due condanne

Sedici anni di carcere a ciascuno dei due giovani imputati, all’epoca minorenni

Condanne confermate nella prima sentenza d’appello nel procedimento per l’omicidio di Manuel Careddu, il diciottenne di Macomer ucciso a picconate per una storia di droga sulle rive del lago Omodeo. I giudici della Corte d’appello di Cagliari non hanno deciso alcuna revisione della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale dei minori, rinnovando le condanne a sedici anni a carico dei due giovani di Abbasanta e Ghilarza, Giada Campus e Cosmin Nita, all’epoca dei fatti minorenni.

Il delitto avvenne nel settembre del 2018 ma il corpo di Manuel Careddu fu ritrovato solo il mese dopo, sotterrato nelle campagne tra Ghilarza e Aidomaggiore.

Il legale di Cosmin Nita, l’avvocato Gianfranco Siuni, ha annunciato ricorso in Cassazione: “Ritengo ci siamo tutti gli estremi per affermare che c’è una violazione del diritto e i giudici preposti ad esaminarla sono quelli della Cassazione”, ha dichiarato Siuni. “Il mio assistito non ha contribuito né partecipato all’omicidio. Le intercettazioni testimoniano che fosse all’oscuro di questo disegno. Cosmin Nita sapeva che si doveva dare una lezione a Manuel Careddu, non che lo si intendeva uccidere”.

Per l’omicidio di Manuel Careddu erano stati condannati in primo grado anche altri tre giovani di Ghilarza. La pena dell’ergastolo era stata inflitta a Christian Fodde, accusato di essere l’esecutore materiale dell’omicidio. Una condanna di trent’anni era stata inflitta a Riccardo Carta, proprietario del terreno dove Careddu fu assassinato. Condannato, invece, a sedici anni e otto mesi di carcere Matteo Satta, che la sera dell’omicidio prense in carico i cellulari degli amici, per assicurare loro un alibi.

In precedenza, infine, c’era stato il il patteggiamento di Nicola Caboni, anche lui di Ghilarza: quattro anni di reclusione per soppressione di cadavere. Caboni era stato accusato di aver aiutato Fodde, Carta e Nita a seppellire il corpo di Manuel Careddu.

