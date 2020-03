Coronavirus, fuga in Sardegna dalla penisola: tensione a Torre delle Stelle

Ragazzini che giocano nei campi di calcetto e “stranieri” che passeggiano sulla spiaggia. C’è tensione Torre delle Stelle. Gli abitanti temono l’arrivo di turisti in trasferta dalle zone rosse, come è accaduto a Pula, Villasimius e Costa Rei. “Da domenica in poi abbiamo notato un numero di presenze superiore al normale”, racconta Toti De Sotgiu, residente, “abbiamo avvertito i carabinieri che però hanno detto che non potevano far nulla. Qui nessuno si è autodenunciato. Così ci siam rivolti al sindaco. Per quanto ci riguarda la loro presenza in sé non costituisce una problema, basta solo che, si comportino come noi, cioè che restino barricati in casa”. il sindaco getta acqua sul fuoco: “Abbiamo perlustrato sia Torre delle Stelle che Baccu Mandara”, spiega Giovanna Serra, prima cittadina di Maracalagonis, “e abbiamo questo dato: il 90 % delle case è chiuso. Quindi è tutto sotto controllo”. Restano per Maracalagonis i problemi logistici. C’è solo un market che apre il sabato e la domenica, ma, dopo il decreto di ieri il sabato e la domenica i market dovrebbero chiudere. Per gli abitanti di Torre delle Stelle due possibilità: andare a Flumini, ma si tratterebbe di un altro comune, oppure a Maracalagonis a 35 km di distanza.

Fonte: Casteddu On Line