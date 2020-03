Coronavirus: Saras dona 200mila euro

"In questo momento di grave emergenza igienico sanitaria siamo grati al Gruppo Saras per il sostegno che sta offrendo ai nostri ospedali - scrive l'Azienda sul proprio profilo Facebook - Con la solidarietà, l'impegno di tutti e un grande senso di responsabilità vinceremo questa sfida".

Il Gruppo Saras, che con la sua presenza produttiva nella raffineria di Sarroch, alle porte di Cagliari, coinvolge direttamente circa 2000 famiglie, ha deciso di donare all'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" 200.000 euro, che saranno utilizzati per l'acquisto di attrezzature per l'emergenza covid-19 necessarie ad allestire un'area critica.

Fonte: Ansa

