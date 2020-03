Non si ferma la raccolta di sangue in provincia Sezione Avis aperta a Simaxis, autoemoteca dell’Assl 5 a Paulilatino, Cuglieri e Seneghe

Anche questa settimana, mettendo in pratica tutte le misure previste dal decreto per contrastare il Covid-19, l’Avis organizza la raccolta sangue nei centri della provincia di Oristano.

Un’attività essenziale anche e soprattutto in questo momento di emergenza, per far fronte alle normali necessità, in particolar modo dei malati di talassemia.

Questi i giorni e i centri abitati dove saranno accolti i donatori, nelle sedi dell’Avis o con l’ausilio dell’autoemoteca della Assl di Oristano:

venerdì, 13 marzo – Paulilatino (autoemoteca)

sabato, 14 marzo – Cuglieri (autoemoteca)

domenica, 15 marzo – Simaxis (sede) e Seneghe (autoemoteca)

L’Avis ricorda che possono donare il sangue tutte le persone tra i 18 e 65 anni, compresi i fabici e i portatori sani di anemia mediterranea, che pesino almeno 50 chili e siano in buono stato di salute (non devono aver assunto farmaci di recente o avere terapie in corso.

Giovedì, 12 marzo 2020

