Coronavirus e Cagliari, stretta sugli spostamenti: certificato obbligatorio anche se non si esce dalla città

Gli spostamenti tra un Comune e l’altro? Vanno giustificati, ai tempi del Coronavirus, ma ora arriva la nuova stretta del Governo: bisognerà spiegare perché si è in giro e non a casa anche se si resta in città. Il provvedimento è già realtà e la comunicazione è stata rimbalzata anche dal Comune di Cagliari. Nel documento, che deve essere firmato dal cittadino e dall’operatore di polizia, chi vuole spostarsi deve indicare che lo spostamento è determinato da una di queste quattro motivazioni: comprovate esigenze lavorative; situazioni di necessità; motivi di salute; rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. E per i trasgressori sono previste pene tutt’altro che leggere: se gli accertamenti delle forze dell’ordine saranno negativi, secondo le misure emanate dal Governo per contenere il contagio da Coronavirus, scatterà la denuncia che prevede l’arresto sino a 3 mesi e una denuncia per reati dolosi contro la salute pubblica.

Fonte: Casteddu On Line