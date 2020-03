Blue Whale sui binari e selfie con amici

(ANSA) - CAGLIARI, 12 MAR - Ha sfidato l'arrivo del treno posizionandosi sui binari e saltando di lato all'ultimo momento, pochi istanti prima che il convoglio passasse. Il tutto è stato ripreso con lo smartphone dagli amici che assistevano al pericoloso gioco della "Blue Whale" in una delle stazioni di Cagliari. Il gruppo, di 12 ragazzi, di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è stato identificato, mentre era ancora all'interno della stazione, dalla Polfer che ha intensificato i controlli anche rispetto all'emergenza coronavirus. Il fatto è accaduto qualche giorno fa. Tutti i ragazzi sono stati convocati con i genitori negli Uffici della Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale e sono stati sanzionati per violazione al regolamento di polizia ferroviaria.

Fonte: Ansa

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.