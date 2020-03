Selfie e video sui binari nel Cagliaritano: la folle sfida di un gruppo di giovanissimi

È successo alcuni giorni fa in una stazione cagliaritana quando 12 ragazzi, di età compresa tra i 14 e i 16 anni, hanno deciso di attraversare di continuo i binari scavalcando le barriere dell’interbinario. Mentre il treno si avvicinava, uno di loro si è posizionato al centro delle rotaie per poi saltare verso la banchina qualche istante prima che il treno arrivasse. Il tutto veniva ripreso dagli smartphone degli amici. Il gruppo è stato individuato grazie alla collaborazione della Polizia Locale che contattata dalla Sala Operativa del Compartimento Polfer è riuscita a identificare i minori mentre erano ancora all’interno della stazione.

Tutti i ragazzi sono stati convocati con i genitori negli Uffici della Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale. Sono stati sanzionati per violazione al regolamento di polizia ferroviaria. Davanti ai poliziotti hanno ammesso le proprie responsabilità, dimostrando un atteggiamento remissivo e dispiaciuto per il deplorevole comportamento, ignari del pericolo corso. Da tempo gli uomini della Polfer sono impegnati in un importante progetto denominato TRAIN TO BE COOL che ha come finalità quella di educare i giovani al rispetto delle norme sulla sicurezza ferroviaria.

