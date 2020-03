Cagliari, serrande abbassate per il Coronavirus in via XX Settembre: chiude anche lo storico ottico

C’è anche via XX Settembre a Cagliari pronta oramai alla serata a causa dell’emergenza coronavirus quasi tutti i negozi sono chiusi e tra i pochi che ancora resistono c’è quello di ottica gestito da Gianni Garrucciu, 63 anni: “Sono ancora aperto perché avrei dovuto consegnare della merce a dei clienti, ma da domani anche io chiuderò fino a data da destinarsi”, afferma. “Qui hanno già chiuso tutti i miei colleghi, la situazione è quella che è”. Cioè strade deserte e cassa vuota: “Il calo degli affari? C’è, e sfiora l’ottanta per cento”, ammette l’ottico. Da domani, quindi, anche lui starà a casa insieme ai suoi cari, in attesa della fine dell’emergenza Coronavirus. Un duro colpo anche per il suo portafoglio, ovviamente: sbarrare tutto all’improvviso può essere un dramma, vista l’assenza di qualunque tipo di paracadute sociale.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.