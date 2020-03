Coronavirus, strade semideserte a Cagliari: chiude anche La Rinascente

Coronavirus, Italia “zona totale protetta”, giorno due. A Cagliari poca gente in giro anche tra via XX Settembre e il Corso Vittorio. E la novità è la chiusura de La Rinascente in via Roma: “Store chiuso sino al 3 aprile 2020”. È l’ennesimo grande negozio che sceglie di fermarsi dopo la stretta sulle regole da seguire per evitare i contagi. Serrande abbassate, con la speranza “di poter anticipare la riapertura se le condizioni sanitarie lo consentiranno”. Ipotesi difficile, soprattutto dopo la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità che ha classificato il Coronavirus al pari di una pandemia. La Rinascente è in “buona compagnia”: sono ancora pochi i negozi aperti in città, e già da domani tanti altri commercianti, quasi sicuramente, chiuderanno per ferie sino a chissà quando. Nella diretta video di Casteddu Online su Facebook, alcuni cittadini hanno spiegato perché, nonostante i divieti, non si trovassero a casa. Gianni Garrucciu, ottico di via XX Settembre, da domani sarà chiuso: “Ho resistito sino a oggi perché dovevo consegnare un po’ di merce, tra poche ore abbasseró anche io la serranda”. In via Roma un 86enne, protetto solo con la mascherina, fa una passeggiata: “Abito qui vicino, oggi non ero ancora uscito di casa. Sono preoccupato per il Coronavirus, soprattutto per tutta la mia famiglia”. Largo Carlo Felice deserto, all’inizio del Corso Vittorio Emanuele una decina di persone attende il proprio turno per entrare dentro un market e fare la spesa. Zero tavolini e tutti i negozi chiusi nel tratto del Corso sino all’arco di Palabanda.

Fonte: Casteddu On Line