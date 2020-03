Coronavirus, “La piazza di Pula domenica scorsa piena di ‘continentali’ come a Sant’Efisio”

Domenica Pula sembrava Sant’Efisio, tantissimi “continentali” in piazza. Sono le persone in fuga dalla penisola che hanno scelto le località turistiche isolane per trascorrere questi giorni di emergenza coronavirus lontano dalle zone più esposte ai contagi. E così anche a Pula, come a Villasimius, Muravera e altre località sarde, partono i controlli. “Abbiamo avuto così il polso della presenza inusuale di queste persone”, dichiara Carla Medau, sindaca di Pula, “che d’estate sarebbe stata anche apprezzata. Purtroppo però nessuno si è autodenunciato. Adesso devono adeguarsi e uscire soltanto per comprovate necessità”. Non esiste al momento una stima di quante persone si siano trasferite a Pula in questi giorni. I controlli vanno avanti, ma i vigili sono impegnati su più fronti: verifica della chiusura delle attività commerciali, informazioni alla cittadinanza e ispezioni delle comunioni e dei villaggi vacanze. Nei prossimi giorni la cittadinanza sarà informata con auto e volantini. “C’è una stratificazione di ordinanze, ma cerchiamo di formare al meglio i cittadini”, aggiunge la Medau, “purtroppo non posso controllare chi è arrivato qui dalla penisola per motivi di lavoro, perché in base all’ultima circolare esplicativa, che secondo me ha un nome e cognome ben preciso, è esonerato dall’isolamento: cioè io devo controllare le persone che vengono da Milano, ma non quelli arrivati per lavoro, anche se provengono dalla zona rossa”. red

Fonte: Casteddu On Line