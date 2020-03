I sindaci sardi chiedono la chiusura di negozi, laboratori artigiani e uffici pubblici

Chiesto anche un ristoro economico per lo stop e il differimento dei pagamenti tributari

I sindaci sardi chiedono per la nostra isola provvedimenti straordinari in grado di fermare il contagio da coronavirus. Tra questi provvedimenti la chiusura per due settimane di tutte le attività commerciali e artigianali e dei mercati, consentendo il solo servizio a domicilio, a eccezione delle attività di generi alimentari e delle farmacie e farafarmacie. Inoltre, la chiusura degli uffici e servizi pubblici, salvo quelli che adottano la modalità di lavoro Smart Working e salvo il mantenimento delle funzioni essenziali, a titolo di esempio: servizi sociali, raccolta rifiuti e polizia locale e la chiusura delle attività professionali e di impresa che non facciamo ricorso integrale allo Smart Working, salvo le attività ritenute fondamentali per la produzione di beni e servizi primari.

L’istanza dei sindaci sardi è stata formulata attraverso l’esecutivo di Anci Sardegna, riunito stamattina a Cagliari.

“Per tali misure, che evidentemente aggravano ancor maggiormente la tenuta dei sistemi economici locali”, si legge in una nota diffusa dall’Anci Sardegna, “lo Stato garantisca con certezza e tempestività, in apposito decreto o altro provvedimento, metodo e tempistica dei ristori economici alle stesse attività e il differimento di ogni forma di imposizione tributaria. Medesima richiesta la facciamo per i bilanci dei Comuni e il differimento di ogni altra scadenza”.

“La Sardegna oltre a essere un’isola”, si legge ancora nella nota diffusa dai sindaci, “ha un sistema sanitario fragilissimo che non consente di avere servizi interregionali”.

Mercoledì, 11 marzo 2020

L'articolo I sindaci sardi chiedono la chiusura di negozi, laboratori artigiani e uffici pubblici sembra essere il primo su LinkOristano.it.