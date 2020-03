Travolta da un’auto mentre cammina: Baunei e Tortolì piangono Chiara Piras

Chiara Piras, non poteva sapere che quella di questa mattina sarebbe stata la sua ultima camminata, in compagnia di sua cognata. Lo faceva ormai tutti giorni, una buona abitudine per partire bene con la giornata. Ma questa mattina poco dopo le 7 in via Grazia Deledda a Tortolì, un’auto, una Golf guidata da un 31enne l’ha travolta. Uccidendola. A nulla sono serviti i disperati interventi di soccorso del 118 arrivati immediatamente sul posto. E’ morta sul colpo. Aveva 49 anni, lascia un marito, e un figlio di 10 anni. Di lei sono in tanti a ricordare il “sorriso sempre sulle labbra”.

L’uomo alla guida, un 31enne del posto che stava andando al lavoro, non avrebbe visto le due donne che camminavano lato strada, accecato dal sole. Ma la dinamica è ancora da chiarire, su di questa stanno lavorando i carabinieri di Tortolì. Il ragazzo è stato sottoposto agli accertamenti volti ad individuare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti o alcooliche. Sono due le famiglie distrutte in questo dramma.

La donna, originaria di Baunei, ma residente da anni a Tortolì, dove era sposata. Il Sindaco Massimo Cannas ha così commentato il tristissimo accaduto:”Anche la nostra comunità sta attraversando un periodo di grande prova a causa dell’emergenza nazionale. A questa situazione si è aggiunto questa mattina un pesante dramma con la perdita di una nostra concittadina e giovane madre, in un tragico incidente. Non ci sono parole in questo momento che possano dare conforto. Siamo vicini ai familiari della signora Chiara e profondamente colpiti da questa tragedia.”

Parole di cordoglio anche dal sindaco di Baunei, Salvatore Corrias “Vogliamo esprimere, a nome nostro e di tutta la nostra comunità, il profondo cordoglio per la scomparsa improvvisa della nostra Chiara Piras. Scossi e addolorati, siamo vicini a Giulio e alla famiglia tutta.”

Una dramma che ha travolto quindi le due comunità in un periodo talmente difficile, dove non sarà possibile neanche darle l’ultimo saluto. Con l’ultimo decreto, a causa del coronavirus, sono vietati i funerali, le messe e le condoglianze.

