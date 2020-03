Sospeso il mercato settimanale a Terralba

Il mercato settimanale sara sospeso, in considerazione del fatto che, come si legge nell’avviso pubblicato nell’albo pretorio del Comune di Terralba “allo stato attuale non è possibile garantire misure organizzative tali da consentire l’accesso all’area del mercato settimanale in modo contigentato o comunque in modo da evitare assembramenti di persone e in modo da garantire la distanza di protezione di almento un metro tra i frequentatori e mettere a disposizione degli utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani”.

Mercoledì, 11 marzo 2020

