Coronavirus, ricette via mail o sms

(ANSA) - CAGLIARI, 11 MAR - Piani terapeutici per farmaci e dispositivi medici prorogati sino al 30 giugno per i pazienti con patologie croniche e ricette in mail o codici via sms o telefono. Sono alcune delle disposizioni emanate dall'assessore della Sanità della Regione Sardegna, Mario Nieddu, in risposta all'emergenza Covid-19. "I pazienti diabetici o i cardiopatici, ad esempio, non dovranno recarsi dal proprio medico per il rinnovo del piano terapeutico, che sarà prorogato in automatico salvo che lo stesso medico non decida diversamente", precisa Nieddu.

Per limitare gli accessi agli ambulatori dei medici di base e dei pediatri di libera scelta ai soli casi strettamente necessari, sono state date anche indicazioni specifiche per le ricette dematerializzate: "Dove possibile - prosegue - per le prescrizioni che devono essere ripetute, il medico potrà inviare la ricetta sulla mail del paziente o il numero della ricetta potrà essere inviato via sms o dettato a voce telefonicamente per poterlo poi fornire al farmacista". Le stesse regole sono applicate alle ricette limitative, prescritte dai medici specialisti.

"Provvedimenti importanti e necessari, non solo per limitare la circolazione delle persone, e quindi in linea con le prescrizioni in vigore per l'emergenza, ma soprattutto per tutelare la salute e la sicurezza dei soggetti potenzialmente più esposti ai rischi e degli stessi medici", conclude Nieddu.

Stop sino al 15 aprile anche all'attività di informazione scientifica a tutti i livelli, negli ambulatori e nelle strutture sanitarie, a eccezione delle comunicazione urgenti sulla sicurezza dei farmaci.