Troppa gente in giro a Serramanna: stretta sui controlli per il rispetto delle misure contro il Coronavirus

Dopo le numerose segnalazioni da parte dei cittadini che hanno richiamato l’attenzione riguardo il comportamento scorretto di molti compaesani, sono pronte le misure di controllo a Serramanna. Parchi troppo affollati, piazze decisamente popolate quasi come tutte le giornate primaverili. Le misure per il controllo saranno effettuate anche dai vigili urbani, sul rispetto delle disposizioni sul Coronavirus Tra queste, che adotterà il nostro comune, anche la chiusura mercato settimanale del sabato. Il controllo sarà effettuato anche nei bar e nelle attività. Nel frattempo sono state chiuse diverse strutture e attività commerciali, come la “Tipografia 3 ESSE” dalla quale spiegano “abbiamo preso posizione, una posizione scomoda, ma necessaria. Abbiamo scelto di chiudere, per limitare al minimo il contagio ed evitare ancora meglio il raggruppamento di persone. È una scelta sofferta, ma doverosa, siamo convinti che la salute venga prima di ogni cosa”. Per gli spostamenti è bene ricordare che è necessario avere con se il modulo in autocertificazione http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_4186_0_file.pdf Tra le iniziative adottate per informare al meglio la popolazione anche attraverso i canali social, “da stasera partirà – spiega il consigliere Carlo Pahler – una serie di post chiamate pillole di informazione dove verranno le FAQ del governo”.

Fonte: Casteddu On Line