Coronavirus, messaggi alle finestre

(ANSA) - CAGLIARI, 11 MAR - "Coloriamo le nostre strade con un messaggio di speranza". Con questo slogan Sóleandro, all'anagrafe Angelo Giovanni Maria Pilo, artista di strada, musicista e compositore di Ploaghe (Sassari), suggerisce ai bambini della Sardegna, Italia e del mondo, rimasti in casa per l'emergenza Coronavirus "un'idea per impiegare in modo creativo e costruttivo il tempo". L'invito è quello di realizzare, anche con l'aiuto dei genitori, su lenzuola o grandi fogli di carta, disegni o scrivere pensieri per raccontare con messaggi di speranza e amore, il momento che si sta vivendo.

Un laboratorio a distanza che coinvolge, ognuno dalla propria casa, tutti i bambini, che poi dovranno stendere i loro lavori da balconi e finestre delle proprie abitazioni. "Per dar vita a una serie di striscioni multicolori per dare, a paesi e città, un tocco di creatività e colore in queste giornate cupe", ha spiegato all'ANSA Sóleandro, che deve il suo nome al paroliere Mogol.

Ha cominciato lui per primo. Dalle sette di questa mattina dal suo balcone nel centro storico di Alghero, dove vive, campeggia la scritta "Nel cuore risiede l' antidoto di ogni guarigione", seguito dall' hashtag #iorestoacasa. Da un paese all' altro cominciano a comparire scritte e disegni appesi a balconi e finestre. L'iniziativa si inserisce in un più ampio progetto, "Coros".

"Nasce dal desiderio di creare solidarietà, unire i cuori e risvegliare le consapevolezze", sottolinea l'artista. "Coros" è anche titolo di un suo brano in logudorese trasformato in un video Karaoke per dare la possibilità ai bambini di interpretarlo. "Un brano che contiene parole di fiducia e amore - conclude - facciamo vedere al mondo che di fronte alle calamità siamo un popolo con un grande cuore".(ANSA).