L’Aspal ha attivato il numero verde 800.186.089 al quale si può chiamare per essere informati sulla aperture dei CPI che, a causa dell’emergenza, possono subire variazioni.

Per ora tutti gli uffici della Sardegna sono chiusi fino a martedì compreso, così come disposto dalla Regione per tutti i suoi uffici.

Intanto nei CPI si sta intervenendo per adeguare i locali e per cercare di garantire una maggiore sicurezza per tutti attraverso una riorganizzazione del lavoro che offra quanti più servizi possibili a distanza, tramite mail e telefono.

Mercoledì, 11 marzo 2020

L'articolo Centri per l’impiego: l’Aspal attiva un numero verde sembra essere il primo su LinkOristano.it.