Sardegna: piano per 3 Unità di Covid-19

(ANSA) - CAGLIARI, 11 MAR - La Sardegna si prepara a organizzare tre Unità Covid-19 negli ospedali Santissima Trinità di Cagliari, San Francesco di Nuoro e Aou di Sassari. E' tutto previsto nel Piano straordinario che la Giunta dovrebbe approvare oggi stesso su proposta dell'assessore della Sanità Mario Nieddu. La notizia, anticipata dal quotidiano L'Unione Sarda, è stata confermata all'ANSA dallo stesso esponente della Giunta Solinas. Le tre unità saranno reparti speciali dedicati esclusivamente ai pazienti colpiti da coronavirus. Dentro troveranno spazio i letti di terapia intensiva, che in questo modo passeranno dagli attuali 120 a 180, ma anche di infettivologia e pneumologia. "Per ora - spiega Nieddu - incrementiamo di circa il 50% i posti, e aspettiamo la consegna dei respiratori dalla Protezione civile nazionale. Se la situazione dovesse ulteriormente peggiorare siamo pronti a passare a una fase successiva del piano". (ANSA).

Fonte: Ansa

