Cagliari e Coronavirus, appello al Prefetto: “Fermate subito la prostituzione nelle strade della città”. “Diverse prostitute continuano a esercitare la loro professione nelle strade, forse loro e i propri clienti sono immuni dalla possibilità di contagio del Coronavirus? Si ponga subito fine a questa che sembra una zona franca”. L’appello è contenuto in una lettera inviata al Prefetto e al Questore da “VerdeSardegnapulita”, il movimento di Angelo Cremone. “Ci hanno segnalato con diverse foto che la presenza indisturbata di molte povere prostitute a Cagliari. Non diversamente da quanto accade sempre. Signor prefetto, signor Questore, ci dicano cosa non sappiamo: i clienti e le stesse prostitute sono forse blindati dalla diffusione del virus? Cerchiamo di non ripetere la contraddizione di quando domenica scorsa al mercatino di viale Trento in tanti si accalcavano alle bancarelle, mentre ai funerali e ai matrimoni si impediva la partecipazione”, si legge nella nota di Cremone.

Fonte: Casteddu On Line

